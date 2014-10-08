Влада розповіла, як отримати статус учасника бойових дій

Тому і для учасників антитерористичної операції у цьому питанні не повинно виникати жодних ускладнень.

Про це заявив голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев’янко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

За його словами, цим громадянам необхідно подати до відомчих комісій, створених при центральних органах виконавчої влади та інших державних органах, довідки про свою участь в АТО, засвідчені командирами військових формувань, у разі поранення – висновок медичної комісії, а для нарахування пенсій – копію паспорта. Після розгляду документів відомчими комісіями рішення про надання статусу учасника бойових дій прийматиме Міжвідомча комісія, яка вже працює.

„Проблем з наданням статусу немає, крім тих добровольчих батальйонів, які не підпорядковуються поки що ніяким військовим формуванням. Ініціатором такого підпорядкування, на мою думку, мають стати силові відомства. Ускладнення виникають з тими, хто вже загинув (зокрема, з наданням пільг їхнім родинам), або з волонтерами, які їдуть в зону АТО і отримують поранення. Але ми вивчаємо кожний окремий випадок, хоча й змушені працювати „з коліс, адже Служба створена лише у вересні”, - зазначив Дерев’янко.

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Він також поінформував, що СБУ найближчим часом оприлюднить територіальну зону АТО, до якої увійдуть Донецька та Луганська області. Також опрацьовується питання про включення до цієї зони деяких районів Харківської області.

На запитання журналістів, чи буде надаватися статус учасника бойових дій медичним працівникам і представникам інших професій, які працюють в зоні АТО, Дерев’янко відповів ствердно. „За умови, якщо будуть подані відповідні документи про відрядження”, - зауважив він. А на запитання щодо надання статусу „дітей війни” громадянам, які нині перебувають у зоні проведення АТО, очільник Служби повідомив, що наразі це питання опрацьовується.