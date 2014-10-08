У Львові завершила роботу делегація командування збройних сил США в Європі. 

Під час візиту до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону представники управління матеріально-технічного забезпечення командування збройних сил США в Європі, регіонального медичного центру у місті Ландштуль та 30-ї медичної бригади ознайомилися з можливостями медичної установи, оговорили нагальні питання медичного забезпечення, а також визначилися із потенційною потребою з надання підтримки, в контексті поточних операцій в зоні проведення АТО, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Начальник Центру полковник медичної служби Іван Гайда зазначив, що такі візити є вкрай важливими в обміні інформацією та здійснення життєдіяльності.

"Ми показали нашим колегам свої напрацювання за останній рік: реанімаційні палати, хірургічне та реабілітаційне відділення. Під час протокольного брифінгу вони мали можливість поспілкуватися з нашими лікарями, які впродовж останніх місяців отримали безцінний досвід надання першої медичної допомоги на полі бою. Крім того, гості оглянули розгорнутий польовий пункт мобільної медичної групи і залишилися ним вельми задоволеними", - розповів полковник медичної служби Іван Гайда.

"В Україні ми вже відвідали деякі військові медичні установи і вже маємо певне уявлення про те, як і чим ми можемо допомогти", - розповів керівник делегації полковник Джон Мітчел.

Також він зазначив, що в українських військових незабаром з’явиться значна медична підтримка. "Задля цього будемо пропонувати розгорнути на базі деяких медичних Центрів консультаційні, тренінгові програми та низку інших проектів", - повідомив керівник іноземної делегації.