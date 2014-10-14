Цеголко: для армії замовили 13 вертольотів Мі-8
19:03, 14 жовтня 2014Військо
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Для української армії замовили 13 вертольотів Мі-8.
Українська армія отримає нові Мі-8 / фото "Твіттер" Цеголко
Про це повідомив прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці в "Твіттері".
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"13 вертольотів Мі-8 замовили для війська", - написав прес-секретар.
Святослав Цеголко зазначив, що в той час, як Росія закрила для України свої ринки, компанія "Мотор-Січ" втратила лише 3%. За його словами, про це заявив Петро Порошенкопід час робочої поїздки до Запоріжжя.
13 вертольотів Мі-8 замовили для війська pic.twitter.com/kxHeELn4v4
- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 жовтня 2014
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