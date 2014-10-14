Цеголко: для армії замовили 13 вертольотів Мі-8

Про це повідомив прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці в "Твіттері".

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"13 вертольотів Мі-8 замовили для війська", - написав прес-секретар.

Святослав Цеголко зазначив, що в той час, як Росія закрила для України свої ринки, компанія "Мотор-Січ" втратила лише 3%. За його словами, про це заявив Петро Порошенкопід час робочої поїздки до Запоріжжя.