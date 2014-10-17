Відремонтовану в Дніпропетровську бронетехніку направлять до зони АТО

"Окрім ремонту проводиться дообладнання, яке підвищує живучість та захисні властивості бронетехніки", – розповів начальник бронетанкової служби оперативного командування «Південь» полковник Євген Сидоренко.

Виконуючий обов’язки голови правління Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу Олександр Свергун зазначив, що ідея ремонтувати постраждалу в зоні АТО техніку на території заводу була реалізована спільно з облдержадміністрацією. Для ремонту техніки залучаються офіцери запасу, які є справжніми професіоналами та досконало знають бойові машини.

Голова правління Фонду оборони країни Павло Хазан подякував волонтерам, які допомогли реалізувати цю ініціативу.

Читайте такожКременчуцькі майстри відремонтували та передали для бійців АТО три БТРОдночасно з передачею відремонтованої бойової машини завод прийняв на ремонт танк Т-64, БМД. Також очікується 7 одиниць зенітно-ракетного гарматного комплексу «Тунгуска».

Загалом силами ремонтних підрозділів оперативного командування «Південь» повернено в стрій понад 1000 одиниць військової техніки.