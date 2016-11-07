Китай ініціює створення зони вільної торгівлі з Україною - посол КНР

Китай ініціює створення зони вільної торгівлі з Україною і сподівається на активізацію дослідження цього питання з української сторони.

Про це заявив посол КНР Вей Ду на форумі в Києві, присвяченому розвитку інфраструктурного проекту "Шовковий шлях" в Україні.

"Китайська сторона запропонувала на робочому рівні амбітну мету - створення українсько-китайської зони вільної торгівлі. Сподіваємося на активізацію дослідження цього питання з української сторони", - сказав він.

За словами Ду Вея, проект "Шовковий шлях" і зона вільної торгівлі будуть сприяти залучення китайських інвестицій в Україну.

"Ми сподіваємося, що китайські підприємства прийдуть в Україну з інвестиціями, інвестиціями у сфері сільського господарства, науки і техніки, інфраструктури, логістики, фінансів, електронної комерції, ядерної та відновлюваної енергетики, а також в інших сферах", - підкреслив посол.

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Як повідомляв УНІАН, Китай створює фонд обсягом 10 мільярдів євро для інвестицій в Східну Європу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Києві пройшло засідання підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між урядом України і урядом КНР. За його підсумками сторони домовилися підготувати дорожню карту економічного співробітництва у сферах реалізації спільних проектів у сільському господарстві, промисловості, енергетиці і в сфері інфраструктури.

Окрему увагу сторони приділили перспективам створення промислових підприємств на території України, продукція яких буде потім спрямована на експорт в ЄС, країни Скандинавії та інші держави, з якими Україна уклала угоди про зону вільної торгівлі. Не менш важливим для обох країн буде і побудова економічного пояса "Великого Шовкового шляху".