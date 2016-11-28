Офіс супроводу інвестицій очікує експансії японського бізнесу
Представники Офісу та Міністерства економічного розвитку і торгівлі обговорили з японською стороною багатообіцяючі проекти в сільському господарстві, інфраструктурі та IT-секторі.
Новостворений Офіс супроводу інвестицій при уряді України очікує в 2017 році експансії японського бізнесу та інвестицій.
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Про це повідомляється на офіційній сторінці Офісу в Facebook.
«2017 буде роком Японії в Україні - ми очікуємо серйозної експансії бізнесу та інвестицій», - йдеться в повідомленні.
Крім того, представники Офісу та Міністерства економічного розвитку і торгівлі обговорили з японською стороною багатообіцяючі проекти в сільському господарстві, інфраструктурі та IT-секторі.
Як повідомляв УНІАН, японська торговельна місія, покликана забезпечити збільшення товарообігу та усунення торговельних бар'єрів, приїде до України в 2017 році.
Також сьоме засідання японської федерації бізнесу «Кейданрен» пройде в Україні, а українські агровиробники отримають пільгові умови участі у виставці Foodex 2017.
У січні-вересні 2016 року український експорт до Японії знизився на 31,5% – до 122,4 млн дол., а імпорт з цієї країни зріс на 34,8% – до 384,6 млн дол.