Херсонська ОДА закликає місцеві громади активніше брати участь у програмах підтримки малого та середнього бізнесу

Херсонська обласна державна адміністрація закликає місцеві громади активніше брати участь у програмах фінансової підтримки малого і середнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов'язки заступника голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій, виступаючи сьогодні, 8 грудня, на першому регіональному бізнес-форумі "Україна – країна підприємців", ініційованому Приватбанком і Українським союзом промисловців і підприємців.

За словами Бутрія, в області до 70% надходжень до бюджету від діяльності малого та середнього бізнесу.

"Це основний фундамент нашої стабільності. І програма, представлена сьогодні, дає саме такі можливості для розвитку малого та середнього бізнесу. А серед незайнятого населення, в тому числі воїнів АТО багато хотіли б зайнятися такого роду діяльністю", - сказав він.

Бутрій зазначив, що стосовно втілення ідеї фінансування процентної ставки і компенсації за легалізацію робочих місць потрібно працювати з органами місцевого самоврядування.

"У державі дуже активно проходить реформування місцевого самоврядування, створення об'єднаних громад. І саме там будуть безпосередньо здійснюватись відносини з державою у фінансовому плані. Об'єднані громади будуть формувати стратегію розвитку цих регіонів, там буде концентруватися основний фінансовий ресурс. І саме там у Херсонській області потрібно розробляти і впроваджувати такі програми партнерства з бізнесом", - сказав Бутрій.

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Як заявила керуюча Херсонської філії Приватбанку Олена Бельмега, ініціатори проекту запрошують всі банки долучитися до їх ініціативи.

"Ініціатива спрямована на те, щоб мінімізувати навантаження на бізнес, на те, щоб були закладені в бюджет витрати на компенсацію процентних ставок підприємцям і підприємствам Херсонської області, що створюють нові робочі місця", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, у Херсоні пройшов перший регіональний бізнес-форум "Україна – країна підприємців", ініційований Приватбанком та УСПП. У роботі форуму взяли участь понад 200 осіб – відомі і підприємці-початківці, а також ті, хто хоче розпочати власну справу.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 мільйон нових робочих місць по всій країні.