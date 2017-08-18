Гройсман обіцяє "знести" контролюючі органи, які заважають бізнесу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє "знести" контролюючі органи та інші структури, які створюють тиск на бізнес.

Читайте такожГройсман хоче, щоб "на селі зародився малий і середній бізнес"

Про це глава уряду заявив на засіданні уряду в п'ятницю.

"Зловживання з боку чиновників, монополістів, контролюючих структур терпіти не збираюся. Я про це кажу абсолютно відверто. Якщо потрібно буде знести контролюючі структури, або будь-які інші структури, що я очолю рух в країні. Тому що ніхто нікому не дозволяв тиснути на бізнес", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, скарги бізнесу поступають на роботу Державної фіскальної служби, процедуру надання земель та видачу дозволів на будівництво, тиск силових структур і складність підключення до електромереж, яке контролюють монополісти.

"Я закликаю всіх міністрів: поговоріть зі своїми структурами, усіма. Вправьте їм мізки. Чиновникам, земельники, будівельникам - всім. Поліцейським, податківцям, прокурорам, СБУшникам. Тому що люди про це прямо говорять сьогодні на місцях, на цьому потрібно поставити крапку", - сказав прем'єр.

Також глава уряду зазначив, що після візиту в Дніпро на цьому тижні обговорив з президентом ситуацію з тиском на бізнес з боку держорганів.

"У нас була довга розмова з президентом. Позиція президента чітка - всі ті, хто буде заважати бізнесу, - вороги", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман провів зустріч з представниками правоохоронних органів, в ході якої закликав їх об'єднатися й забезпечити сприятливе бізнес-середовище в країні.