Прем’єра документального фільму Ельмара Малікова "Нагірний Газах"

18 травня о 16:00 у столичному кінотеатрі «Україна» (зала «Синя») відбудеться прем’єра документального фільму Ельмара Малікова «Нагірний Газах», що створений за підтримки Об’єднаної діаспори азербайджанців України. Фільм оповідає про незаконний розділ земель на Кавказі, політичних інтересах імперій, виникненні анексії і сепаратизму в регіоні. Перед початком перегляду виступить знімальна команда фільму, представники Об’єднаної діаспори азербайджанців України, представники громадськості. Запрошуємо всіх мешканців та гостей Києва. Вхід вільний. Адреса кінотеатру: м. Київ, вул. Городецького, 5. Довідки за телефоном: (098) 409 88 85.

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