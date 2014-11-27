Форум: «Культура миру: яким чином неурядові організації можуть розвинути свої спроможності діалогу та лідерства змін для розбудови та утвердження культури миру в Україні»

3 грудня в Києві, у приміщенні НСК «Олімпійський», відбудеться ІІІ Форум з організаційного розвитку. Тема Форуму: «Культура миру: яким чином неурядові організації можуть розвинути свої спроможності діалогу та лідерства змін для розбудови та утвердження культури миру в Україні».

Понад 800 учасників Форуму обговорюватимуть роль неурядових організацій в розбудові культури миру в Україні поруч із провідними журналістами, інтелектуалами, політиками та суспільними лідерами думок. У межах Форуму відбудуться панельні дискусії, майстер-класи та «круглі столи» на теми адаптивності організацій до умов конфлікту, інформаційної «війни», цінностей громадянського суспільства та організаційного розвитку. Будуть відкриті унікальні платформи для діалогу - «Українська кав’ярня», «Майстерня» та працюватиме «КІНОпростір» від фестивалю Docudays, присвячений дотриманню прав людини.

Відкриється Форум ключовою доповіддю Богдана Гаврилишина, у якій він дасть власне бачення світового контексту культури миру. До нього доєднаються Мустафа Джемілєв, Лариса Денисенко, Валерій Пекар – щоб подискутувати на тему цінностей громадянського суспільства України у розрізі подій минулого року. Модеруватиме цю непросту розмову Євген Глібовицький.

Після цього відбудеться презентація ключовими донорськими структурами та проектами своїх пріоритетів та напрямків роботи на найближче майбутнє. Водночас десять видатних осіб, десять «зірок» громадського сектору будуть розповідати «Живі історії» власного життя – надихаючі, сповнені наснаги та віри у власні сили: Євген Захаров, Віктор Бронюк, Дмитро Шерембей, Маргарита Січкар, Олексій Арестович, Олеся Островська-Люта та Діана Макарова.

Найочікуваніша подія Форуму - нагородження переможців конкурсу «Краща історія успіху громадської ініціативи». Більше п’ятдесяти громадських організацій були номіновані до участі в конкурсі, який покликаний відкрити всій Україні проекти, з яких треба брати приклад і про які не можна забувати. На сайті Форуму триває відкрите голосування, тож інтрига щодо переможця збережеться до останнього моменту.

Контакти для ЗМІ:

Климова Наталя: тел. (044) 201 01 60, 066 384 00 17

Акредитація за посиланням: http://ngomarket.org.ua/publications/1223-accreditation

Детальніша інформація про Форум:

Форум з організаційного розвитку – це найбільша національна платформа для навчання, спілкування та обміну досвідом благодійних та громадських організацій. Проводиться втретє, щороку збирає ключових гравців неурядового сектору для визначення трендів у сфері організаційного розвитку.

Сайт: http://ngomarket.org.ua/forum

Facebook: https://www.facebook.com/pages/III-Capacity-Development-Forum/647726355341320