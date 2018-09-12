21 вересня 2018 року в Жовтневому палаці відбудеться прем'єра унікальної музичної вистави "Серенада сонячної долини". Сюжет за мотивами оскароносної голлівудської комедії, музика оркестру Гленна Міллера, найбільш відомі та улюблені актори України, унікальні декорації та костюми нікого не залишать байдужим. Вир емоцій перенесе глядачів з сірих буднів у світ гумору, романтики і живої музики.

Ви дізнаєтеся історію талановитого музиканта Теда Скотта, чий оркестр запросили зіграти на відомому курорті "Сонячна Долина". Музикант заспіває в дуеті з великою співачкою Вів'єн Доун, яка дуже зацікавилася ним. Але несподівано в життя Теда увірветься Карен — біженка з Норвегії, яка закрутить морозним виром емоцій всіх героїв вистави. Тепер замість репетицій Тед ганяється за Карен сніжними схилами. Це — класичний любовний трикутник, який непросто вирішити, але хеппі енд гарантований!

На унікальній сцені, створенії спеціально для вистави, сяятиме зоряний склад: Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Мирослава Філіппович, Володимир Горянський, Олексій Вертинський, Олександр Меламуд, Ксенія Вертинська та інші.

Режисер: Семен Горов.

Художник-сценограф: Маша Шубіна.

Художник з костюмів: Любава Сокол.

Музичний бенд під управлінням Андрія Соловйова.

Продюсер: Олександр Меламуд.

Прем'єра відбудеться у Жовтневому палаці 21 вересня. Квитки можна купити за посиланнями:

https://parter.ua/ua/event/kontserty/hastroli_teatriv/serenada_solnechnoi_dolyny_olha_sumskaia__vytalyi_borysiuk.html

https://concert.ua/ru/eventpage/serenada-solnechnoi-doliny

https://kontramarka.ua/ru/event/serenada-solnecnoj-doliny-48315-64434.html

Зустрінемося на виставі!