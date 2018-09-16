Презентація документального фільму «Битва за Дніпро»

27 вересня о 09.30 у брюссельському Прес-клубі буде презентовано документальний фільм Крістера Паріса (Естонія) «Битва за Дніпро».

Після переможної Революції країна в повній розрусі. Колишній брат виявився смертельним ворогом і здійснив напад. П'ята колона намагається заволодіти країною. А люди, які сповнені щойно народженого патріотизму, поспішають на захист Батьківщини.

І все це не якийсь там голлівудський фільм, а Україна 2014 року. Україна, яка ось-ось пізнає справжні жахіття війни. Україна, яка сьогодні, вже після чотирьох років війни, все ще намагається знайти відповіді на основні питання.

Чи боролися ми заради добра чи аби потішити самолюбство деяких людей? Чому трапилася ця найбільша військова катастрофа, коли майже 400 солдатів загинуло в «зеленому» коридорі? Наскільки сильною є підтримка тилу, в той час як солдати на фронтовій лінії щодня зазнають втрат?

Це історія Дніпра, міста, яке забезпечило найбільшу кількість волонтерів для боротьби з російською окупацією. Як так трапилося, що місто, де вже були підняті російські прапори, стало форпостом всієї Західної цивілізації? І чи залишиться воно українським?

Журналіст з Естонії Крістер Паріс розповідає історію поранених душ, сподівань, і невичерпного горя. Ця захоплююча історія допоможе всім бажаючим зрозуміти, що собою являє справжній дух України.

Учасники презентації: Крістер Паріс (Естонія), відомий естонський журналіст, автор фільму.

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