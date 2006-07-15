У зіткненні легковика та мотоцикла загинули троє дітей

Біля с. Дашківка Кобеляцького району Полтавської області на автошляху Василівка-Дніпродзержинськ внаслідок зіткнення мотоцикла "Ява" з коляскою та легкового автомобіля загинуло 5 осіб - водій та пасажири мотоцикла, в тому числі 3 дитини.

Водія легкового автомобіля з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.