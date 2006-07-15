У зіткненні легковика та мотоцикла загинули троє дітей
13:31, 15 липня 2006Разное
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І ще двоє дорослих
Біля с. Дашківка Кобеляцького району Полтавської області на автошляху Василівка-Дніпродзержинськ внаслідок зіткнення мотоцикла "Ява" з коляскою та легкового автомобіля загинуло 5 осіб - водій та пасажири мотоцикла, в тому числі 3 дитини.
Водія легкового автомобіля з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізовано.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.
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