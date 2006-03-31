Краще б Партію регіонів очолював Ахметов

Дивилася прес-конференцію Ахметова по всіх каналах. Він справляє хороше враження. Видно, що людина конкретна, не любить демагогії і до дешевого популізму не опускається. Зрозуміло, він хвилювався на своєму першому публічному виході в столиці, тому весь час гойдався назад-вперед, обмірковував кожну фразу, запинався, але це не зіпсувало враження.

Жодної дурниці він не сказав, принаймні в телевізорі не показали. Явна заготовка про шлюб (мовляв, любові до “Нашої України” нема, але краще шлюб за розрахунком) прозвучала добре. Навіть донецький акцент (на Донбасі говорять, наче трішки пригавкуючи) не так різав вухо, як у Віктора Федоровича.

Думаю, якби “Регіони” очолював Ахметов, а не Янукович, вони набрали б ще більше голосів.

Донецький олігарх був цілком щирим, коли казав, що не претендує на посаду прем’єра. Навіщо йому той геморой? Цю дурницю напевне вигадали журналісти.

Гадаю, Юлі Володимирівні буде не так просто змагатися з цією фігурою в боротьбі за місце в коаліції разом з “Нашою Україною”. Коли борються популізм з “конкретикою”, спочатку перемагає популізм, але потім “конкретика” бере гору. Думаю, що рано чи пізно Ющенко з Ахметовим таки домовляться.

Оксана Охрімчук, м. Київ