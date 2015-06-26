"Фонд оборони країни" на виставці-форумі "Народна оборона" презентує мобільну казарму

«Фонд оборони країни» на інтерактивній виставці-форумі «Народна оборона», що відбудеться 26 та 27 червня на території Мистецького Арсеналу (м. Київ, вул. Лаврська, 10-12), представляє інноваційну розробку для потреб української армії – мобільну казарму.

Унікальна розробка українських волонтерів та виробників відповідає стандартам штабів армій НАТО і дозволяє українським військовим швидко розгортати комфортабельні польові бази безпосередньо у зоні бойових дій.

Довідка:

Пересувна казарму для військових - спільний проект «Фонду оборони країни» та компанії NewArk. Це мобільний трансформований модуль, який при транспортуванні представляє собою стандартний 40-футовий контейнер. При розгортанні, що навіть в польових умовах триває близько 60 хв, площина казарми збільшується до 65-80 м². Пересувна казарма забезпечує комфортні умови проживання при температурі від - 40 до + 40 ̊ С. Модуль оснащений системами водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції тощо, він може функціонувати цілком автономно, або бути підключеним до існуючих мереж. Конструкція дозволяє перевозити все необхідне обладнання всередині модуля, що зменшує витрати на транспортування.

Представники «Фонду оборони країни» візьмуть участь у наступних заходах форуму:

Відкриття виставки «Народна оборона» (п’ятниця, 26.06.2015, 10:00 – 10:30)

Круглий стіл «Боротьба із інформаційною інтервенцією з боку Росії» (п’ятниця, 26.06.2015, 12:30 – 13:20, велика конференц-зала)

Круглий стіл «Виробники та технології на службі армії» (п’ятниця, 26.06.2015, 13:30 – 15:00, велика конференц-зала)

Співпраця проектних ініціатив «Народна оборона та громадська Взаємодія» (п’ятниця, 26.06.2015, 15:00 – 19:00, велика конференц-зала)

Закриття виставки-форуму (субота, 27.06.2015)