Хто довів Калашникова?

Цікавий випадок трапився з одним із найбільш статурних нардепів від Партії регіонів Олегом Калашниковим. Учора його помічник повідомила таке: “Зранку Калашникову стало погано, він зблід, потім втратив свідомість”. І цього здорованя (з вагою, думаю, не меншою як у Януковича) відвезли в столичну лікарню. Лікарі якої нічого конкретного сказати не можуть.

Калашников, як пам’ятаєте, нещодавно відзначився особливим ставленням до нашого брата журналіста. Знімальна група СТБ була не лише бита, а ще й мала втрати у вигляді відеокасети. Після чого депутат з абсолютно безневинним виразом обличчя заявив приблизно таке: “Ця журналістка сама себе побила. А потім ще й мене покусала”.

І це ж треба – які злобні журналістки трапляються на шляху шляхетного народного обранця...

До болю знайома історія...

Пам’ятаєте, що було в Івано-Франківську трохи менш як два роки тому? Замах на вбивство, літаючі акумулятори (каміння та інші не менш важкі й тверді предмети), реанімація, кримінальна справа... Жахи просто...

Кажуть, серцевий криз Калашникова стався одразу після політради Партії регіонів...

Бажаю йому швидшого одужання.

Олег Поліщук, журналіст, м. Київ