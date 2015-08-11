Заява ТОВ "Універсальні інформаційні технології" щодо безпідставних звинувачень у зловживаннях при реалізації проекту "Електронний квиток"

Шановні представники засобів масової інформації!

ТОВ «Універсальні інформаційні технології» глибоко здивоване та обурене поширенням у ЗМІ неправдивої інформації та відвертих наклепів зі сторони в.о. начальника Департаменту корпоративної інформатизації Укрзалізниці Богдана Карбаня щодо зловживань компанії «УНІТ» стосовно системи «Електронний квиток» на «Укрзалізниці».

Офіційно заявляємо, що «УНІТ» є виключно розробником автоматизованої системи «Електронний квиток», яка 21 серпня 2014 р., згідно рішення приймальної комісії Укрзалізниці на підставі наказу першого заступника Гендиректора Укрзалізниці Максима Бланка №449-ЦЗ/Од від 19.08.2014 р. була введена в промислову експлуатацію.

Протягом всієї історії співпраці ТОВ «УНІТ» з Укрзалізницею не було і не могло бути виявлено жодних порушень чи зловживань, оскільки компанія завжди працювала та працює виключно в межах чинного законодавства України.

Власником та експлуататором системи «Електронний квиток» є ДП «ГІОЦ Укрзалізниці». ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» безпосередньо здійснює он-лайн продаж квитків через сайт booking.uz.gov.ua і самостійно регулює відносини з агентами та банками. ТОВ «УНІТ» не має жодного відношення до коштів, отриманих ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» від банків-еквайрів за продані квитки.

Звертаємо вашу увагу, що станом на 10.08.2015 ТОВ «УНІТ» не має жодних договірних відносин з ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» або іншими підприємствами Укрзалізниці. Послуги супроводу системи «Електронний квиток» ТОВ «УНІТ» надавала та надає за власний рахунок, виходячи виключно із принципів соціальної відповідальності, розуміючи складну ситуацію в залізничній галузі та в країні в цілому.

Заяви Богдана Карбаня є наклепом та спрямовані на дискредитацію ТОВ «УНІТ» з метою відведення уваги керівництва Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури від формування корупційної схеми з контролю фінансів в сфері пасажирських перевезень Укрзалізниці, яка реалізується шляхом заміни системи, що належить ДП «ГІОЦ Укрзалізниці», на систему підконтрольних Богдану Карбаню компаній. З метою зупинки роботи системи «Електронний квиток» та унеможливлення користування системою пасажирами, починаючи з 14-00 06.08.2015 на сайт booking.uz.gov.ua були здійснені DDoS - атаки.

Наголошуємо, що звинувачення в бік компанії не відповідають дійсності. Тому ТОВ «УНІТ» вимагає від Богдана Карбаня офіційних вибачень та спростувань заяв, наданих ним засобам масової інформації, в тому числі оприлюднених через офіційний сайт Укрзалізниці, які завдали значної шкоди імені та діловій репутації компанії.

Для отримання більш детальної інформації, звертайтесь до прес-служби ТОВ «УНІТ»:

Тетяна Кладіна

Тел: (044) 591-19-85 (вн. 150)

e-mail: t.kladina@uni-tech.com.ua.

Довідка про компанію

ТОВ «УНІТ» є українською компанією, господарську діяльність здійснює в IT-галузі впродовж 9 років, має 35 висококваліфікованих спеціалістів у штаті та більш, ніж 40 спеціалістів, що працюють за контрактами.

ТОВ «УНІТ» включено до офіційного Реєстру розробників та постачальників програмного забезпечення України. Кваліфікація фахівців товариства підтверджена відповідними сертифікатами фірм – виробників програмного забезпечення та партнерами - Microsoft, Oracle, Cisco, ATT та інші. Для виконання вимог міжнародних стандартів ТОВ «УНІТ» було сертифіковане на відповідність стандарту безпеки PCI DSS та стандарту якості ISO 9001:2008. Також, ТОВ «УНІТ» має ліцензії Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на право провадити діяльність у галузі технічного та криптографічного захисту інформації. У рамках цих ліцензій розроблені, впроваджені та використовуються програмні, апаратні та інші засоби. Усі програмні продукти належним чином зареєстровані та мають відповідні свідоцтва про реєстрацію авторських прав, а також пройшли державну експертизу в ДССЗЗІ України. Клієнтами товариства є Кабінет Міністрів України, Державний центр зайнятості, Укрзалізниця, Поліграфкомбінат «Україна», Київська міська державна адміністрація, комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр», комунальне підприємство «Київський метрополітен», комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» та інші.

Водночас, ТОВ «УНІТ» володіє усім необхідним для розробки програмного забезпечення: програмно-технічними, матеріальними та іншими засобами, а також має досвід виконання багатьох IT-проектів в Україні, в т.ч. і соціальних.

Реалізовані проекти: «Картка киянина», «Електроний квиток», «Графічний захисний елемент марок акцизного податку», «Система електронних експрес-платежів», «Комплекс програмних продуктів для виготовлення та персоналізацїї ID-документів згідно вимог ІСАО.

Початком відліку для кожного із реалізованих проектів, було і залишається ставлення компанії до своєї країни і громадян. Це ставлення сформульовано просто і безапеляційно: «Сприяти підвищенню рівня життя і втілення європейських стандартів в усіх процесах життєдіяльності суспільства за допомогою інформаційних продуктів та послуг».