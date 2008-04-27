На Великдень Президент відвідав рідне село

На Великодні свята Президент України Віктор ЮЩЕНКО з родиною відвідав Сумську область.

Як повідомляє прес-служба Президента, у с. Хоружівка глава держави відвідав церкву Св. Апостола Андрія Первозванного. Президент також привітав з Великоднем вихованців місцевого дитячого будинку - він передав дітям подарунки та переглянув підготований ними святковий концерт.

У Хоружівці президентська родина відвідала могили батьків В.ЮЩЕНКА. Президент, крім того, побував у своїй школі, де вручив подарунки учням, та зайшов до батьківської хати.

Глава держави також передав ключі від машини швидкої допомоги представникам Недригайлівської центральної районної лікарні. У Недригайлові на Сумщині Президент взяв участь у молебні на честь освячення хреста та закладання наріжного каменя під будівництво Свято-Миколаївського храму.

Крім того, у с. Пустовійтівка Роменського району Сумщини В.ЮЩЕНКО відвідав Свято-Троїцьку церкву. Він також поклав квіти до пам`ятника останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Калнишевському, що народився у цьому селі.

За повідомленням телеканалу "Інтер", прем`єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні також залишила Київ, щоб відвідати рідних у Дніпропетровську.