Публічна презентація Міжнародної премії Івана Франка

13:00, 24 вересня 2015
Разное
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24 вересня о 13:00 у Київському національному університеті ім. Т.Шевченка (вул. Володимирська, 60. Зал Вченої ради)  відбудеться публічна презентація Міжнародної премії Івана Франка.

В рамках заходу буде презентовано Положення про премію.  Крім того, представники Міжнародного фонду Івана Франка ознайомлять з його діяльністю, програмами та розкажуть про пріоритетні напрямки роботи.

У презентації візьмуть участь:

•             Роланд Франко, голова правління Фонду;

•             Ярослава Мельник, доктор філологічних наук, ректор Українського Вільного університету м.Мюнхен (ФРН)

•             Володимир Бугров, кандидат філософських наук, професор, проректор Київського університету ім. Шевченка, член правління Фонду;

•             Ярослав Гарасим, доктор філологічних наук, професор, проректор Львівського національного університету ім. І.Франка;

•             Віталій Шевченко, журналіст, письменник, народний депутат України ІІ-ІV скликань.

•             Ігор Курус, журналіст, громадський діяч, директор Фонду.

Міжнародний фонд Івана Франка створено у червні 2015 року. Міжнародний фонд – це недержавна благодійна організація.

Діяльність Фонду спрямована на підтримку розвитку україніки та суспільних наук, просування та популяризація наукового і творчого доробку Івана Франка.

Ініціатором створення Фонду є внук Івана Франка – Роланд Франко.

Контактна особа: Ольга Нижник (066) 7111284

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