"Об’єднання "Самопоміч" запрошує громадськість взяти участь у стратегічній сесії "Харків-2020"

3 жовтня з 09:30 до 18:00 у готелі Premier Palace Hotel Kharkiv (пр. Правди, 2) відбудеться стратегічна сесія «Харків-2020». Захід, на якому «Об’єднання «Самопоміч» ініціює обговорення з експертним середовищем, громадськими організаціями, відомими харків’янами своє бачення розвитку міста на найближчі 5 років. Мета заходу - виробити стратегію соціально-економічного, культурного розвитку Харкова. Дана стратегія стане основою передвиборчої програми політичної партії «Об’єднання» Самопоміч» до Харківської міськради та кандидата на посаду Харківського міського голови Тараса Сітенка.

У рамках заходу планується виступ Тараса Сітенка на тему «Бачення та стратегія розвитку міста». Захід буде складатись з серії групових воркшопів, які передбачають послідовну колективну роботу над проектами кластерної моделі розвитку Харкова.

«Краштест» (оцінку) проектів - буде здійснювати експерта рада, яка складається з кращих галузевих фахівців.

В рамках стратегічною сесії «Харків-2020» відбудеться прес-конференція народних депутатів України Олега Березюка, Олександра Опанасенко, Романа Семенухи, Ярослава Маркевича та кандидата на посаду Харківського міського голови Тараса Сітенка.

Реєстрація учасників за посиланням: http://bit.ly/Харків2020

Увага! Кількість місць обмежена. Організатори заходу здійснюватимуть відбір учасників.

Телефон для довідок: (050) 300-32-76.

До уваги ЗМІ!

Акредитація за телефонами (057) 341-40-72, (067) 510-14-05.

Прес-служба

«Об’єднання «Самопоміч»