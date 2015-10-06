6 жовтня відбудеться презентація проекту «Громадська мерія», реалізованого за підтримки «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» та Геннадія Корбана, кандидата на посаду Київського міського голови від цієї політсили.

Під час заходу присутні зможуть ознайомитись з Громадською мерією столиці, яка є прототипом міської адміністрації майбутнього – як її бачить Геннадій Корбан.

Громадська мерія – це майданчик для професійного обговорення та пошуку шляхів вирішення міських проблем, до якого можуть долучатися мешканці Києва.

План проведення презентації проекту «Громадська мерія» :

12.00 – виступ Геннадія Корбана біля приміщення Київської міської державної адміністрації.

12.30 – Стела Незалежності (з боку торговельного центру «Глобус», 3 лінія).

12.45 – простір Громадської мерії (третій поверх торговельного центру «Голобус», 3 лінія) екскурсія та брифінг Геннадія Корбана.

Додаткова інформація та акредитація: +38 (067) 508-00-89, press@ukrop.com.ua

Акредитація триває до 10.00 вівторка, 6 жовтня.