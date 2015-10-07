В Києві відкриється найрезонансніша виставка цього року "Середньовічні страти і покарання"

7 жовтня в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" відбудеться відкриття найрезонанснішої виставки цього року «Середньовічні страти і покарання».

Мета проекту:

Історичний екскурс глядача «сутінками Середньовіччя»;

Маніфестація хиткості буття людини;

Натуральна демонстрація знарядь тортур, як одного з інструментів тиранії;

Переосмислення цінності людського життя.

Формат проекту: виставка натуральних зразків з використанням звуку, світла та спецефектів.

«Середньовічні страти і покарання» - це науково-популярна виставка з гуманістичною місією, розважальною та освітньою метою. «Музеї тортур», відомі і дуже популярні по всій Європі та світу. Жодне старе місто, жодна фортеця не обходиться без такої експозиції. Найпопулярнішими є: «Музей тортур на Мальті» (Triq Santu Rokku, Mdina.), «Музей тортур в Амстердамі» (Музей Амстердамського підземелля Amsterdam Dungeon), а також «Італійський музей», до складу якого входять музеї кількох міст.

В Україні також представлені подібні експозиції, як частина виставок в середньовічних фортецях і як розважальний елемент (Львів, Київ). Але виставки такого роду не дають повною мірою зануритися у сповнену жахів середньовічну атмосферу.

Організатори представлять українському відвідувачеві та гостям міста виставку світового рівня, яка включатиме експонати, відтворені з високою історичною точністю відповідно до опису в стародавніх книгах та зображень на гравюрах відомих середньовічних майстрів. Найвідоміші фахівці по крихтам відтворили оригінальні предмети (зброя, замки, ланцюги).

Ростові ляльки гідні експозиції музею мадам Тюссо вразять шокуючою реалістичністю, адже зроблені за останніми технологіями скульптури. Колекція налічує понад 200 окремих експонатів, об'єднаних у 38 жанрових сцен та 15 людських фігур у повний зріст.

Враховуючи специфіку виставки, організатори попереджають про наявність сцен насильства і рекомендують неповнолітнім, вагітним жінкам, особам страждаючим захворюваннями серцево-судинної системи, психічними та неврологічними розладами з обережністю ставитись до відвідування виставки .

Місце проведення: Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця" , м.Київ, вул.Госпітальна, 24-А

Офіційне відкриття виставки : 7 жовтня о 16.00

Робота виставки триватиме : 7 жовтня по 31 грудня 2015 року

Довідки за телефонами: +38 (044) 235 01 46; (044) 288 23 41

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