В межах виставки "Майдан: від Незалежності до Свободи" проводиться міжнародний фестиваль акторського мистецтва "JOYFEST"

JOYFEST у Музеї історії Києва: театри з чотирьох країн, акторська майстерність англійською та творчий дитячий поверх.

Третій міжнародний фестиваль народних театрів та аматорського мистецтва JoyFest вже визначив цьогорічних учасників та готує масштабну мапу активностей.

Основна програма Третього міжнародного фестивалю радощів JoyFest, що відбудеться 9, 10 та 11 жовтня 2015 року, проходитиме на цікавому та надихаючому майданчику у самому серці Києва - Музеї історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7).

Організатори обіцяють влаштувати у музейному просторі масштабний фестиваль мистецтв у режимі нон-стоп. Цього року програма JoyFest складатиметься з виступів театральних колективів з України, Румунії, Грузії та Єгипту, лекцій досвідчених педагогів з театральної майстерності, перформансів від артистів оригінальних жанрів, номерів від танцювальних колективів та музикантів, виставки живопису від відомого українського художника Олега Радвана, майстер-класів від народних майстрів, дегустацій найкращих смаколиків від українських виробників, виставки костюму від Майстерні стровинної моди "Desire Royal", тощо. Працюватиме великий дитячий клуб з файтинг-зоною, науковим еспериментаріумом, творчими майстер-класами та мультиками. Але основним майданчиком залишається театральний, де протягом трьох днів демонструватимуться конкурсні та позаконкурсні вистави.

Це перший досвід проведення такого масштабного заходу в приміщенні Музею історії міста Києва, але керівництво установи сміливо погодилося на подібний творчий експеримент.

Більше інформації на сайті:

http://www.joyfest.info/

https://www.facebook.com/JOYFEST.Kiev

http://kyivhistorymuseum.org/tretiy-mizhnarodniy-festival-…/

Організатори заходу: ГО "Міжнародний соціально-культурний проект "Джойфест" та Музей історії міста Києва.

Продаж квитків: concert.ua