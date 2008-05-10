Починає працювати Київська дитяча залізниця

На Київській дитячій залізниці з 12 травня між станціями “Яблунька” та “Вишенька” почнуть курсувати дитячі потяги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку України.

Урочисте відкриття руху поїздів на Київській дитячій залізниці відбудеться 12 травня о 14.00 у Сирецькому парку.

10 юних залізничників, які напередодні склали іспити на машиніста і помічника машиніста тепловоза, одержать посвідчення.

На дитячій залізниці свої перші кроки у професію роблять майбутні залізничники. Гуртки “Юний залізничник” працюють при школах міста та безпосередньо на дитячій залізниці із жовтня по квітень. Їх відвідують учні віком від 10 до 15 років. З жовтня по квітень учасники гуртків вивчають теорію залізничної справи, а з травня по серпень закріплюють отримані знання під час навчально-виробничої практики. Саме практична робота і починається 12 травня.

Довідка УНІАН. Київська дитяча залізниця почала свою роботу 55 років тому. З того часу близько 25 тисяч юних залізничників пройшли профорієнтаційне навчання за професіями залізничного транспорту (машиніст тепловоза, помічник машиніста тепловоза, черговий по залізничній станції, оператор при черговому по станції, провідник та ревізор пасажирського вагона, оглядач вагонів, диктор станції).