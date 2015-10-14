"Сталевий УКРОП", "ветеранська" карта й алеї пам’яті: "Українське об’єднання патріотів" відзначатиме День захисника України

14 жовтня, у день Покрови Пресвятої Богородиці та День захисника України, Київська міська організація «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» проведе святкову акцію в парку Київського політехнічного інституту.

УКРОП збере три покоління українських воїнів: ветеранів Другої світової війни, воїнів-інтернаціоналістів і бійців АТО. У цей день буде засновано нову традицію привітання захисників України – вітчизняних патріотів: «Він захистив Україну, і він живе з тобою поруч». Головна ідея – створення карти міста, на якій спеціальними значками позначать адреси проживання українських воїнів усіх поколінь. Карту незабаром буде розміщено в мережі Інтернет, і в майбутньому кожен охочий зможе привітати патріота, який живе по сусідству.

Під час заходу українські ковалі разом з ветераном Другої світової війни, воїном-інтернаціоналістом, воїном АТО та ініціатором акції «Він захистив Україну, і він живе з тобою поруч» Геннадієм Корбаном виготовлять спеціальний символ захисника України – українського патріота – «Сталевий УКРОП». Окрім того, гості заходу зможуть власноруч виготовити сувеніри для привітання ветеранів. Також будуть зібрані привітання для воїнів АТО та сплетена сітка-оберіг, які після завершення акції волонтери передадуть на Схід.

Святкування Дня захисника України відбудеться з 13.00 до16.00. Адреса: парк Київського політехнічного інституту, проспект Перемоги, (М. «Політехнічний інститут»). Вхід вільний. Додаткова інформація та акредитація: 0931992500, kyiv.party@ukrop.com.ua.

А в регіонах відбудеться всеукраїнська акція «Пам'ятаємо». По всій країні активісти партії, наслідуючи загальносвітову традицію, висаджуватимуть дерева для алей слави на честь загиблих героїв. Не лише тих, хто поклав свої життя в зоні АТО, а й тих, хто загинув у Афганістані, Чорнобилі, під час Революції Гідності, в зоні АТО. Всі вони віддали свої життя за те, аби наше небо сьогодні було чистим та мирним.