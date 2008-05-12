У Вінниці маршрутка врізалася у вантажівку: постраждали 7 людей

У Вінниці близько 16 години маршрутне таксі з 16-ма пасажирами зіткнулось з вантажним автомобілем.

Як передає кореспондент УНІАН, водій мікроавтобуса Mersedes-Benz їхав за маршрутом "Вішенька - Залізничний вокзал" та зіткнувся з вантажним автомобілем МАЗ, який стояв на узбіччі дороги. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 7 пасажирів маршрутки, в тому числі двоє дітей з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані у Вінницьку міську лікарню швидкої допомоги та у Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню.

За даним фактом проводиться розслідування.