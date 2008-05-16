У Ющенка нагадали Тимошенко, що за нею - боржок

У Секретаріаті Президента закликають уряд повністю профінансувати вибори в Києві.

Зокрема, на брифінгу для преси заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК нагадала, що на проведення київських виборів потрібно 16,5 млн. грн., у той час як уряд лише тиждень тому перерахував на рахунки територіальної виборчої комісії 7,5 млн. грн.

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що ці гроші потрібні для фінансування виборчої компанії і левова частка йде на заробітну платню членів дільничних виборчих комісій. Саме з відсутністю такого фінансування М.СТАВНІЙЧУК пов’язує і велику ротацію в ДВК, яка спостерігається сьогодні. Вона підкреслила, що зарплатню необхідно видати до дня виборів. «Щоб члени ДВК могли собі хоча б бутерброди в день виборів купити», - сказала вона.