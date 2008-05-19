Абрамович витратив півмільйона доларів на день народження доньки

Російський мільярдер Роман Абрамович вирішив з шиком відзначити 16-й день народження своєї доньки Анни. Широтою розмаху свята і душі олігарха були вражені всі запрошені гості, повідомляє сайт "The Good Life".

На організацію заходу Роман Абрамович витратив приблизно 250 тисяч фунтів стерлінгів (близько 500 тисяч доларів). Місцем проведення свята Абрамович вибрав елітний клуб Paper, розташований у лондонському Вест-Енді. Тільки на те, щоб орендувати весь клуб повністю було витрачено більше 120 тисяч фунтів (близько 240 тисяч доларів). Кожному гостеві на вході робили подарунок: сумочку з плеєром iPod і коштовності.

Популярна англійська інді-рок група The Klaxons, яку запросили виступити на вечірці, одержала 8 тисяч фунтів (16 тисяч доларів). А екзотичні музичні інструменти, які відтворюють звук вітру, та спеціальна диско-доріжка, що підсвічує танцюючих знизу всіма барвами веселки, обійшлися ще в 85 фунтів стерлінгів (170 тисяч доларів).

Відсутність спиртних напоїв не засмутила молодь, оскільки на стіл були подані безалкогольні коктейлі мохіто та банановий дайкірі, а також шипучий фруктовий напій Bellinis, загальною вартістю близько 70 тисяч фунтів стерлінгів (140 тисяч доларів).

Сама винуватиця свята ще за місяць до свого дня народження казала, що ця вечірка буде найкращою з усіх. І судячи з усього, її очікування виправдалися повною мірою.

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