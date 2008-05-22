Німецькі компанії створюють бронемашини наступного покоління

Німецькі компанії Rheinmetall Defence і Krauss-Maffei Wegmann розпочали реалізацію спільної програми розробки нового сімейства багатоцільових броньованих автомобілів AMPV (Armoured Multi Purpose Vehicle) класу 5-9 тонн. Про це повідомляється в прес-релізі компанії Rheinmetall.

Повнорозмірний макет німецького військового позашляховика наступного покоління буде представлений вже в червні цього року на паризькій виставці Eurosatory 2008. Перший дослідний зразок, як очікується, буде готовий 2009 року, а серійне виробництво AMPV почнеться в 2011-му.

Броньовані позашляховики створюватимуться відповідно до вимог бундесверу до командних і спеціальних машин наступного покоління, які планується прийняти на озброєння в рамках програми GFF. За своїми ходовими якостями, модульністю конструкції та рівнем захисту вони істотно перевершать все наявні аналоги.

Нове сімейство бронеавтомобілів буде представлене двома основними варіантами - легшим AMPV-1 і важчим AMPV-2, які, попри певні відмінності, будуть значною мірою уніфіковані. Передбачається, що невелика маса AMPV-1 дасть змогу транспортувати його за допомогою вертольотів CH-53. Натомість бронеавтомобіль другого типу матиме більшу вантажопідйомністю і підвищений рівень захисту. За своїми розмірами обидва варіанти будуть практично ідентичними.

Бронеавтомобілі AMPV одержать дизельний двигун об`ємом 3,2 літра і потужністю 270 кінських сил, автоматичну коробку передач, незалежну підвіску і спеціальні шини, що дозволяють продовжувати рух у разі проколу.

Автолента