На трасі Одеса-Іллічівськ автобус вилетів під вантажівку: 8 постраждалих

В Одеській області, на автодорозі “Одеса-Іллічівськ” водій автобуса „I-VAN A07A-22”, рухаючись з Одеси в напрямку м. Іллічівськ, раптово змінив напрямок руху вправо, де скоїв зіткнення з автомобілем “Renault-340”, що частково стояв на проїжджій частині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП восьмеро пасажирів мікроавтобуса "I-VAN A07A-22" отримали тілесні ушкодження.

Серед травмованих - восьмирічна дитина.