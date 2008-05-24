На трасі Одеса-Іллічівськ автобус вилетів під вантажівку: 8 постраждалих
10:15, 24 травня 2008Разное
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Серед травмованих - 8-річна дитина
В Одеській області, на автодорозі “Одеса-Іллічівськ” водій автобуса „I-VAN A07A-22”, рухаючись з Одеси в напрямку м. Іллічівськ, раптово змінив напрямок руху вправо, де скоїв зіткнення з автомобілем “Renault-340”, що частково стояв на проїжджій частині.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП восьмеро пасажирів мікроавтобуса "I-VAN A07A-22" отримали тілесні ушкодження.
Серед травмованих - восьмирічна дитина.
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