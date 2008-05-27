Виступ Пола Маккартні в Києві буде чути в Одесі

Київський концерт колишнього учасника легендарної групи «Бітлз» Пола МАККАРТНІ 14 червня транслюватиметься на величезному екрані біля пам`ятника дюку де Рішельє на Приморському бульварі Одеси. Про це повідомили УНІАН в Управлінні інформації Одеської міської ради.

Дозвіл на проведення трансляції підписав сьогодні мер Едуард ГУРВІЦ, відзначила заступник керівника управління Олена ВАРИЧЕВА. Час трансляції концерту – з 21.00 до 22.00.

Як повідомлялося, сер Пол МАККАРТНІ прибуде до України 14 червня на запрошення Віктора ПІНЧУКА.

У Києві його концерт відбудеться на Майдані Незалежності.