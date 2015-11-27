27 листопада у Києві відбудеться засідання розширеної Політичної Ради Партії «Відродження», де буде підбито підсумки місцевих виборів 2015 року, окреслено коло завдань партії з розбудови її регіональних осередків та визначено пріоритети діяльності партії у наступному році.

У засіданні Політради візьмуть участь голова партії «Відродження» Віктор Бондар, голова політради партії Віталій Хомутиннік, народні депутати, лідери обласних осередків партії, мери та депутати, обрані від партії.

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