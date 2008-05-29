Не ображайте папуасів: вони Україну вже перегнали...

Мене, як націоналіста, батьки навчили поважати всі нації, та над усе любити свою.

Тож за живе зачепила своїм печерним світоглядом образлива фраза одного з очільників (вірніше, очільниць) нашої держави на адресу папуасів. Відтак, вирішив я заглянути в деякі довідники, аби з`ясувати, що змінилося в Папуа-Новій Гвінеї відтоді як там побував перший європеєць, якого побачили папуаси – наш співвітчизник Микола Миклухо-Маклай.

Під руку першим потрапив щорічник Міжнародного Валютного Фонду „DOING BUSINESS 2008” в якому порівнюються умови ведення бізнесу у 178 країнах світу. Йдеться про такі критерії, як швидкість відкриття чи закриття бізнесу; умови оподаткування та час, який витрачається на сплату податків; умови ліцензування бізнесу; можливість отримання, умови та час, що витрачається бізнесом на отримання кредитів; вартість та митні обмеження експорт-імпорт; захист інвестицій; реєстрація нерухомості та інше. Десятку лідерів цього рейтингу сприяння ( точніше, не заважання) бізнесу склали Сінгапур, Нова Зеландія, США. Гонконг, Данія, Великобританія, Канада, Ірландія, Австралія, Ісландія.

Папуа-Нова Гвінея займає в цьому рейтингу сприяння бізнесу 84 місце, а от Україна знаходиться аж на 139 місці!

При цьому Україна, чи не єдина із 178 країн, яка за останні 3 роки не зробила жодного кроку для покращення ситуації. Це тим більш парадоксально, що і прем`єр-міністр, і президент боролися за владу у 2004 році обіцяючи створення „цивілізованих” умов для ведення бізнесу. Але, як з`ясувалося , швидко забули виборчу риторику 2004 року.

З Урядового порталу Папуа-Нової Гвінеї ( на відміну від часів Миклухо- Маклая в країні поширений Інтернет, а в авіаційному сполученні між районами задіяно 578 аеропортів! ) можна дізнатися, що Податок на додану вартість у папуасів працює, як і в Англії, Німеччині, чи Австрії, без проблем, а відшкодування переплаченого бізнесом ПДВ відбувається без затримок. Очевидно, пояснення в тому, що жодна партія не розглядає податкову скарбницю як партійну касу, тому керівника податкової служби папуаси призначають не за партійною, а за фаховою ознакою! Другою причиною того, що папуаси ПДВ мають, а проблем не знають, є те, що в партійних списках не ховаються експортери повітря, які пред`являють голові ДПА - партійному касиру до відшкодування ПДВ від неіснуючого експорту. Як і в будь-якій цивілізованій країні у папуасів ті, хто намагався експортувати повітря замість товару сидять в тюрмі, а не в парламенті, та ще й у правлячій коаліції.

До речі, є в папуаському законодавстві дещо спільне із українським – як в Україні постійно намагаються обкласти вивізним митом шкіру великої рогатої худоби, так в Папуа-Новій Гвінеї вивізним експортним митом обкладені шкіри крокодилів.

Папуа-Нова Гвінея, як і Україна, працює над створенням Державного Земельного Кадастру. Але знаючи, хто в українській правлячій коаліції є куратором цього питання, б`юсь об заклад, що папуаси отримають прозорий і доступний кожному громадянину через Інтернет Земельний Кадастр раніше, ніж українці!

А ще Папуа-Нова Гвінея, на відміну від України, не знає такого явища, як купівля голосів виборців за допомогою „каруселей” та „Вавілону”. Тож чи не розпочате Службою безпеки та Генпрокуратурою України розслідування діяльності деяких передвиборних штабів в цій царині так схвилювало деяких українських політиків, що вони безпідставно почали ображати папуасів?

Чесним киянам доводиться сподіватися, що розслідування таки закінчиться кримінальною відповідальністю „карусельників-вавілонщиків”. І, можливо, Україна підніметься з цієї помийної ями хоча б до рівня чесних та прозорих виборів, що мають місце в Папуа-Новій Гвінеї.

До речі, не раджу українським політикам також кепкувати і над Гондурасом, який за два останні роки покращив умови започаткування бізнесу, а також ситуацію з ліцензуванням окремих видів діяльності, реєстрацією власності та наданням кредитів. Відтак, в рейтингу сприяння бізнесу, як і папуаси, Гондурас, знаходиться вище від України.

Тож варто іноді думати, перш ніж когось “опускати”. Аби самому не опуститись. Нижче папуасів і гондурасців.

Євген Жовтяк