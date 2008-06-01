Hyundai випустить наддешевий автомобіль

Hyundai планує почати продавати в Індії та Китаї власний бюджетний автомобіль вартістю близько 3,5 тисяч доларів. Про це повідомив керівний директор індійського представництва південнокорейського автоконцерну, передає агентство Reuters.

У компанії заявили, що розробка такої машини вже ведеться, а з`явитися вона повинна 2011 або 2012 року. Як очікується, мікролитражка складе конкуренцію найдешевшому автомобілю в світі - Tata Nano, який індуси почнуть продавати в 2008 році.

Поки найкомпактнішим і бюджетним автомобілем у Hyundai є модель Santro Xing, яка випускається в Індії і устатковується 1,1-літровим мотором потужністю 62 кінські сили. Її вартість починається від 273.747 рупій (близько 6.840 доларів США).

Варто зазначити, що на 2009 рік альянс Renault-Nissan запланував прем`єру свого дешевого автомобіля для індійського ринку, ціна якого не повинна перевищувати три тисячі доларів. Про це не раз заявляв президент обох компаній Карлос Гон (Carlos Ghosn). Можливо, що альянс заручиться підтримкою компанії Bajaj Auto Ltd., другого за величиною індійського виробника мотоциклів, проте досі ніякої детальної інформації не повідомлялося.

Аналогічні плани раніше висловлював і глава Honda Сатоші Аокі (Satoshi Aoki), компанія якого готова взятися за розробку власного наддешевого автомобіля, який зміг би скласти конкуренцію аналогічним моделям від Renault-Nissan і Tata. Він також називав орієнтовну ціну новинки - близько трьох тисяч доларів.

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