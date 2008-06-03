П`яний водій врізався в групу велосипедистів (фото)

Щорічний велосипедний пробіг Matamoros-Playa, який 2 червня утретє проходив в мексиканському містіМатаморос, закінчився трагічно: спортсмен з Браунсвілля Джесі Кампос, перебував в нетверезому стані за кермом власного автомобіля, врізався в групу своїх товаришів по команді Velocyraptors.

Судячи з усього, Кампос намагався об`їхати поліцейську машину.

В результаті один з велосипедистів, 30-річний Алехандро Альварес, загинув, 7 чоловік дістали поранення і травми різного ступеня тяжкості. Троє постраждалих залишаються в місцевій лікарні, стан одного з них оцінюється як тяжкий, але стабільний. Катастрофа сталася на очах у сотень глядачів, які вирішили провести недільний ранок на свіжому повітрі.

Один із спортсменів, 37-річний Хуліо Гарсія, який також одержав кілька сильних ударів, каже, що все сталося за кілька секунд. Він заявив в інтерв`ю телеканалу KVEO 23, що його врятував шолом, який він встиг надіти, готуючись до старту.

Фотограф-аматор, присутній на місці події, встиг зробити кілька кадрів, які потрапили до десятків видань.

"Обозреватель"