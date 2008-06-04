Тимошенко просять створити заказник «Чорнобильський спеціальний»

Народний депутат України, член президії партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ закликає уряд виконати указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про створення заказника «Чорнобильський спеціальний», відповідно до якого зона відчуження має істотно змінити статус.

Про це йдеться у коментарі Л.ОРОБЕЦЬ, текст якого переданий УНІАН прес-службою партії “Єдиний Центр”.

«Один з уроків катастрофи вчить: найгірша політика полягає у її відсутності. Не випадково зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС і перетворення об`єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему Президент вважає одним із найбільш пріоритетних завдань, що стоять наразі перед урядом», – зауважує Л.ОРОБЕЦЬ.

Вона нагадує, що відповідно до президентського указу про створення заказника «Чорнобильський спеціальний», підписаного в серпні минулого року, зона відчуження має перетворитися на місце дослідження.

Депутат також звертає увагу на те, що уряд “не поспішає виконувати указ глави держави, гальмуючи, у тому числі, й демонтаж зовнішніх щодо ядерного реактора систем й елементів блоків ЧАЕС, які не впливають на безпеку й не потрібні для роботи на подальших етапах зняття об`єкта з експлуатації”.

«Складається враження, нібито Кабмін у створенні заповідника та звільненні до 2010 року блоків Чорнобильської АЕС від відпрацьованого ядерного палива традиційно розраховує, що проблема розсмокчеться сама по собі, забуваючи, очевидно, що ціна питання – не лише втрачена вигода, але і безпека мільйонів людей», - вважає депутат.

На її переконання, уряду варто змінити ставлення до Чорнобильської зони.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про оголошення природної території загальнозоологічним заказником загальнодержавного значення “Чорнобильський спеціальний””.

Згідно з указом, загальнозоологічним заказником загальнодержавного значення “Чорнобильський спеціальний” оголошено природну територію площею 48870 гектарів у межах зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення (Київська область).

Кабміну Президент доручив у тримісячний строк забезпечити затвердження Положення про загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення “Чорнобильський спеціальний”.

Указ видано з метою збереження унікальних властивостей лісових насаджень зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення в межах Київського Полісся, що є найбільшим в Україні резерватом дикої фауни, яка потребує охорони та регулювання чисельності.