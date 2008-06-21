Ющенко, Порошенко та автозавод (7 фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, перебуваючи з робочою поїздкою в Черкаській області, взяв участь у відкритті автомобільного заводу корпорації «Богдан».

ВАТ «Автомобільний завод «Богдан» у Черкасах випускатиме дві моделі легкових автомобілів LADA (2110, 2111) та три моделі автомобілів Hyundai (Tucson, Elantra та Accent).

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН

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