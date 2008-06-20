В Україні вперше за останні 50 років відкрили свій автозавод

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, перебуваючи з робочою поїздкою в Черкаській області, взяв участь у відкритті автомобільного заводу корпорації «Богдан».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у церемонії взяли участь президент корпорації «Богдан» Олег СВИНАРЧУК, директор автомобільного заводу «Богдан» Ігор ФЕРЕНЦ, директор з експорту компанії «Хюндай» Вон Ши ЧАН, віце-президент компанії «АвтоВАЗ» (Росія) Владислав МАТУС, голова наглядової ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, голова Черкаської облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО, Черкаський міський голова Сергій ОДАРИЧ.

«Вперше в Україні за останні 50 років після введення в експлуатацію ЗАЗу ми присутні на запуску першого національного автомобілебудівного заводу. Це – непересічна подія», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що потужності заводу становитимуть 120-150 тисяч автомобілів на рік. Завод створює 4 тисячі нових робочих місць, які оплачуватимуться вище, ніж середня у Черкасах зарплата. Також буде створено відповідну інфраструктуру. «Цього б не було, якби не було унікальної команди, команди «Богдану». Я хочу сказати, що пишаюся людьми, здатними за такий короткий термін сформулювати національну ідею, знайти партнерів, у тому числі – за кордоном, і разом реалізувати цей унікальний для України проект», – сказав Президент.

Глава держави висловив переконання, що Україна, яка завжди була серед держав із розвиненим автомобілебудуванням, просуватиметься до створення власного автомобіля. «Я переконаний, що сьогодні ми є свідками того, як починає народжуватися перше українське авто. Ми прийдемо до власної марки, до власної комплектації. У мене в цьому немає сумніву», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що створення нового заводу демонструє інвестиційну привабливість української економіки і важливість створення сприятливих умов для залучення інвестицій. «Такого роду інвестиційний приклад свідчить про те, як важливо дорожити і утримувати власне інвестиційне поле, здорову макроекономічну культуру», – сказав глава держави.

Президент привітав усіх присутніх із цією подією і побажав новому заводу успішного подальшого розвитку.

Після виступу В.ЮЩЕНКО вручив ключі від автомобіля багатодітній родині ТАЛАНЕНКІВ (Кам`янський район Черкаської області), яка створила дитячий будинок сімейного типу.

Президент оглянув цехи логістики, зварки, збірки та фарбування автомобілів.

*** Корпорація «Богдан» створена у лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва автотранспортних засобів різних типів. На сьогодні до її складу входять 20 компаній, серед яких: автомобільний завод «Богдан» (колишній Луцький автомобільний завод), «Хюндай Моторс Україна» та інші.

20 червня 2008 року корпорація «Богдан» ввела в експлуатацію новий автомобільний завод в Черкасах потужністю 120-150 тисяч легкових автомобілів на рік. Інвестиції корпорації в будівництво нового автозаводу перевищують 330 млн. доларів США.

ВАТ «Автомобільний завод «Богдан» у Черкасах випускатиме дві моделі легкових автомобілів LADA (2110, 2111) та три моделі автомобілів Hyundai (Tucson, Elantra та Accent).