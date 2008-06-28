Lamborghini випустила новий суперкар від Versace (фото)

Створений ще в 2006 році суперкар Lamborghini Murcielago LP640 можна буде придбати цієї осені, а ціна на новинку буде набагато вищою за заявлену спочатку, повідомляє РБК.

Lamborghini Murcielago LP640 випустили обмеженою серією, кожен автомобіль має свій власний порядковий номер. Суперкар був представлений ще навесні 2006 року в автосалоні в Женеві, а потім у Парижі. У лютому цього року перший з 10 спорткарів спеціальної «чорної» серії вже одержав свого нового власника, який переміг на аукціоні на честь покійного Джанні Версаче в Беверлі-Хіллз.

Спільне творіння двох елітних марок було повторно представлене зовсім недавно, на Міланському Тижні чоловічої моди сезону «весна-літо 2009». Автомобіль представляла сама Донателла Версаче, яка особисто розробляла його дизайн.

Всі технічні характеристики Murcielago LP640 зберіг від попередньої моделі LP64, на базі якої був створений, - найпотужнішого родстера в своєму модельному ряду. Автомобіль оснащений повним приводом, 6,5-літровим мотором V12, потужність - 640 к.с., 6-ступінчаста механічна трансмісія. До 100 км/год машина здатна розігнатися за 3,4 секунди.

Основні зміни торкнулися дизайну автомобіля. Традиційний LP640 має білий колір (як всередині, так і зовні), шкіряний салон і стильні чорні 18-дюймові диски. На деяких деталях нового вишуканого салону вигравійовано ім`я знаменитого дизайнера Джанні Версаче. Про особливість автомобіля говорять логотипи обох компаній на центральній панелі.

Що стосується ціни на новинку, раніше йшлося про приблизну суму в 358 тис. доларів. Проте вона може значно зрости, коли машина надійде в продаж. Точні цифри поки так і не називають. З настанням осені на додаток до автомобіля можна буде придбати аксесуари, створені спеціально Домом Versace. У лінійку аксесуарів для Lamborghini увійшли рукавички, гаманець, взуття для водіння, багаж, капелюх і навіть пара шкіряних брюк з металевими логотипами обох компаній.