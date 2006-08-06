ДАІ не пускатиме вантажівки у центр Києва

Патрульні ДАІ та представники районів контролюватимуть в’їзд вантажного транспорту до центральної частини міста, повідомляє «ForUm».

За словами заступника голови КМДА Івана САЛІЯ, відповідні установи в сусідніх областях попереджені про обмеження в’їзду до Києва, питання лише у звичці та дисципліні самих водіїв.

На вихідних на усіх в’їздах до Києва, а також поряд з мостами мають встановити попереджувальні знаки про обмеження руху вантажівок. На всіх КПП намагатимуться зупиняти максимальну кількість великогабаритного транспорту, аби попередити кожного водія особисто.

Як пояснюють міські транспортники, зупинка необхідна для того, аби порахувати кількість транспорту, що в’їжджає в місто. Це дасть можливість реально оцінити ситуацію і шукати додаткові можливості вирішення транспортної проблеми міста. Попереджатимуть водіїв кілька днів, далі на КПП та біля мостів залишиться лише державтоінспекція, що штрафуватиме порушників у звичному порядку.