АНОНС

2 березня (середа) 2016 року о 12:00

в Інституті Горшеніна

відбудеться круглий стіл

«ЩО ВТРАЧАЄ УКРАЇНА, НЕ ВИКОРИСТОВУЮЧИ СВІЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС?»

Організатори круглого столу – Інститут Горшеніна, Колегіум Анни Ярославни

Питання, винесені на обговорення:

1. Гарантований доступ до інформації без інформації. Що втрачає Україна без стратегічного інформаційного ресурсу – геопросторової бази даних, NSDI?

2. Просторова база даних як основа електронного уряду. Чи можливий технократичний уряд без інформаційного ресурсу?

3. Проблеми впровадження NSDI. Технологічна готовність України. Хто і чому чинить опір впровадженню NSDI?

4. Роль NSDI у розвитку ринку землі. «Дерибан» землі і надр як ціна за невпровадження NSDI.

5. Євроінтеграція у форматі NSDI. Дорожня карта переходу на європейські інформаційні стандарти.

Учасники круглого столу:

1. ОЛЕГ РИБАЧУК, голова та співзасновник ГО Центр UA

2. ВІРА НАНІВСЬКА, голова правління "Колегіуму Анни Ярославни"

3. АНДРІЙ ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ, голова правління ГО "Центр геопросторових даних України"

4. ВАЛЕНТИНА ПОЛТАВЕЦЬ, виконавчий директор Асоціації малих міст України

Запрошені експерти:

ШАМІЛЬ ІБАТУЛИН, доктор економічних наук, професор, в. о. академіка-секретаря відділу аграрної економіки і продовольства НААН України.

ВОЛОДИМИР ЛИТВИН, заступник голови правління АТ "Ощадбанк"

АНДРІЙ СТЕЦЕВИЧ, заступник голови правління АТ "Ощадбанк"

Модератор: СОНЯ КОШКІНА, шеф-редактор LB.ua

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даний захід про організаторів дискусії – Інститут Горшеніна та Колегіум Анни Ярославни – обов'язково.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)