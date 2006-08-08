Регіони голосували за Луценка ”стиснувши зуби і заплющивши очі”

Один з лідерів Партії регіонів Євген Кушнарьов заявляє, що продовжує судитися з міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

"Я з Луценком як громадянин продовжую судитися, тому що він оскаржив рішення Печерського суду. Він не хоче вибачатися переді мною", - сказав Кушнарьов в інтерв’ю "Радіо свобода".

Він висловив переконання, що "свою справу з Луценком" він завершить "обов’язково" і "Україна ще почує вибачення пана Луценка".

Водночас Кушнарьов зазначив, що оскільки Луценко залишився в уряді Віктора Януковича, то він не має права "ставити особисті стосунки вище за інтереси співпраці, розпочату разом з президентом".

Кушнарьов також розповів, що кандидатура Луценка на посаду міністра була несподіванкою для Партії регіонів, але це був результат особистих домовленостей між президентом Віктором Ющенком та Януковичем.

"Поява цієї, конкретно, фігури у складі уряду була абсолютною несподіванкою для нашої фракції. Це домовленості особисто Януковича і президента. Реакція, безумовно, була негативна і дуже бурхлива. Ми були фактично на півкроку від того, щоб відхилити у сесійній залі саме цю кандидатуру", - сказав він.

Але, за його словами, коли вийшов Янукович "і сказав: “я дав слово президенту”, то цього було достатньо".

"Але я можу знову-таки сказати абсолютно відверто: ми щодо цієї фігури голосували, стиснувши зуби і заплющивши очі", - додав Кушнарьов.

Він зазначив, що рішення президента щодо кандидатури Луценка було політичним.

"Я абсолютно переконаний, що Янукович як людина виважена, як людина, яка вміє себе тримати в руках і ставити понад усе інтереси справи, він зможе працювати з Луценком, при умові, якщо Луценко не буде займатися політичним популізмом, яким він займався дійсно весь минулий рік, якщо він позбудеться синдрому революційної доцільності", - сказав Кушнарьов.

Українська правда