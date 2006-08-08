У Харкові набирає обертів скандал навколо встановлення пам`ятника Людмилі Гурченко

Влада «регіоналів» у Харкові виступає проти пам`ятника Людмилі Гурченко, створеного на гроші члена БЮТ

У Харкові набирає обертів скандал навколо встановлення пам`ятника актрисі Людмилі Гурченко, яка народилася в цьому місті. Проти появи скульптури виступили деякі чиновники, і тепер встановлення пам`ятника 23 серпня, коли в Харкові відзначають День міста, під загрозою.

Скульптуру Гурченко створив майстер Сейфаддін Гурбанов.

Він погоджував створення скульптури з самою актрисою і планував, що композицію встановлять у центрі міста біля театру опери і балету в День міста 23 серпня.

Проте міські чиновники повстали проти проекту. На засіданні художньої ради чиновники виступили проти встановлення пам`ятника і в цей день, і в цьому місці.

Проти ідеї встановити фігуру Людмили Гурченко біля ХАТОБа виступив директор оперного театру Георгій Селіхов.

Міська топонімічна комісія вважає недоцільним зводити пам`ятник Гурченко за життя. Як варіант чиновники запропонували зробити пам`ятник не актрисі, а її кіногероїні Олені Криловій з фільму «Карнавальна ніч».

Цікаво, що на засідання ради автора скульптури не запросили.

Сейфаддін Гурбанов вже запросив Людмилу Гурченко до Харкова на відкриття скульптурної композиції. Тепер довелося дзвонити і вибачатися: мовляв, до свята не встигає.

Не виключено, що скандал навколо пам`ятника пов`язаний з політикою. Як відомо, створення скульптури фінансував депутат Блоку Юлії Тимошенко Олександр Фельдман. Такий «спосіб піару» міг не сподобатися новій українській владі.

Обком з посиланням на Параллель-медиа