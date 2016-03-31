Перша в Україні міжнародна конференція, присвячена освітнім центрам світового рівня

31.03. – 02.04. 2016 року на базі платформи DEC place (Київ, бульвар Лесі Українки 23б) компанії DEC camp спільно GoGlobal представлять першу в Україні міжнародну конференцію, присвячену освітнім центрам світового рівня.

Платформа збере під своїм дахом експертів та професіоналів зі шляхетною метою: знайти практичне рішення проблем українських освітньо-оздоровчих закладів. Власники, викладачі, вихователі та організатори об’єднаються на спільному просторі, щоб змінити майбутнє нашої держави на краще.

Спікери з США, Великої Британії, Іспанії, України та Молдови поділяться досвідом з відвідувачами, а свої навички і знання продемонструють лідери українського ринку та експерти з бізнесу.

Спеціальний гість: Джон Джоргенсон – президент Міжнародної асоціації таборів (США).

Акредитація ЗМІ на конференцію за редакційними посвідченнями або за тел. (044) 390 76 24, Irina.Kuzmenko@dec.ua

Додаткова інформація

на сайті заходу:

http://dec-events.com/procamp/

або за телефоном:

+380 44 390-76-24