22-гий Чемпіонат Світу МКФ зі слідової роботи

Честь приймати його Україна, а саме її представник в кінологічному світі – Кінологічна спілка України – удостоїлася вперше! Чемпіонат – це значна подія не тільки для вітчизняних собаківників, а й, головне, для всієї України, для її іміджу – як європейської держави. Учасниками Чемпіонату стануть команди із 21 (!) країни світу: Австрії, Болгарії, Чеської Республіки, Хорватії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії і, звичайно, України. Кожен спортсмен буде гідно захищати спортивну честь своєї країни. А це значить – усіх нас очікує змагальний і яскравий марафон, де першими фінішують висока майстерність, спартанський гарт та потяг до перемоги!

6 квітня о 17.00 в самому серці Мукачева – на головній площі Миру – «червону стрічку» Чемпіонату «переріже» Церемонія відкриття з урочистим різнобарвним парадом, яким пройдуть всі команди-учасниці із прапорами своїх країн. А передуватиме параду концерт за участю українських національних колективів. Також урочисто проходитиме й Церемонія закриття значущої кінологічно-спортивної події на стадіоні ДЮСШ 10 квітня о 17.00.

Робоча частина Чемпіонату Світу FCI IPO FH-WC 2016 відбуватиметься на полях в Мукачівському районі поблизу с. Залужжя.

Детальну інформацію шукайте на сайті: http://ipo-fh2016.uku.com.ua/ua/index.html

Для засобів масової інформації потрібна акредитація. Звертатися за телефонами: (063) 607-21-02, (067) 796-07-44.