Оновлений Янукович ночами думає про Батьківщину і Президента

У четвер Янукович постав перед столичною пресою. Це була перша після призначення прем`єром офіційна прес-конференція Віктора Федоровича. Охоронці на вході в клуб Кабміну були вражаюче люб`язні, сек’юриті прем`єра – усміхалися. Усе було покликане продемонструвати нового Януковича.

Звичайно, ця прес-конференція не йшла в жодне порівняння з першою торішньою прес-конференцією прем`єра Тимошенко, під час якої зал у клубі Кабміну просто ломився від журналістської братії, а Юлія Володимирівна сипала обіцянками й видавала смачні новини.

Хоча Віктор Федорович старався щосили. Усміхаючись, зізнався, що колись він не умів поводитися з пресою, але інша справа нині. Він готовий відповідати на будь-які запитання, завжди йти на контакт і сповнений бажання почати нову історію відносин з політиками і рухатися в майбутнє разом.

Він цитував Універсал, навіть сказав, що якось уночі, міркуючи над долею Батьківщини, пригадав слова Президента Ющенка.

У його вступному монолозі звучало доброзичливе ностальжі.

«Я пам`ятаю, як ми вперше створювали більшість (ідеться про період після виборів 2002 року), це було дев`ять фракцій. Уявляєте – як з усіма порозумітися?»

«Не буде жодної люстрації, - проголосив прем`єр. - Усі чиновники залишаються на своїх місцях. А якщо хтось захоче піти, то його працевлаштують».

Це мало прозвучати легким докором тим помаранчевим силам, котрі свого часу писали законопроекти про люстрацію.

«А нові члени уряду будуть у мене, умовно кажучи, олімпійцями, ми будемо багато бігати, а часом бити», - прем`єр жартував, тому фразу про «бити» ніхто не сприйняв серйозно.

Загалом, якщо оцінювати виступ Януковича з погляду іміджмейкінгу, то його піарники заслуговують похвали. Він не приховував свою вайлувату мужикуватість. І намагався виїхати на своїй безпосередності.

«У мене є недоліки, я борюся з ними, але іноді вони мене перемагають».

«Як позбуваюся втоми? Здоров`я в порядку, дякуючи зарядці. Такі вправи і вночі допомагають».

«Чи користуюся розкладачкою Тимошенко? Ні, я її, до речі, не знайшов» (Тимошенко казала, що часто ночує в Кабміні на розкладачці).

Віктор Федорович легко відповідав на приємні й умудрявся ухилятися від неприємних запитань.

Який буде порядок денний під час візиту до Москви? Чи нав`язуватимете ви Путину свої питання для обговорення? Чи буде перегляд газових угод? Яка доля «РосУкрЕнерго»? Чи продовжите ви інвентаризацію Чорноморського флоту? На всі ці запитання Віктор Федорович відповідав ухильно, обмежуючись переважно: «Багато що визначиться після мого візиту до Москви. Усе вирішуватиметься з точки зору національного інтересу. Головне - Україна».

До речі, коли його запитали про причину подорожчання бензину, він сказав, що викличе до себе нафтотрейдерів, і вони за старою традицією підпишуть меморандум. Цікаво, що механізм меморандумів з нафтотрейдерами запропонувала Тимошенко торік ще перед початком жнив, аби здешевити бензин для сільгоспвиробників. Який сенс підписувати його зараз, коли жнива вже практично завершені? Янукович сказав, що Кабмін регулярно проводить моніторинг цін на пальне і зуміє повести конструктивний діалог з нафтотрейдерами.

Йому загалом щастило на запитання. Ну як такий миролюбний прем`єр міг відреагувати на запитання: «А чому ваш гуманітарний віце-прем`єр казав, що баба Параська повіситься на шарфику разом з Ющенком?» Звичайно, мав би вибачитися. Що він і зробив. «Це було емоційне висловлювання, було дуже багато емоцій. Пробачте, усі, кого і я образив». Частина залу, судячи з усього, пробачила.

Маша Міщенко