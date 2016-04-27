У середу, 27 квітня, в приміщенні Українського союзу промисловців та підприємців відбудеться підписання Меморандуму про співробітництво між УСПП та партією «Відродження».

Меморандум є частиною процесу налагодження співпраці громадських організацій бізнесу з Верховною радою України, та, зокрема, депутатськими групами і фракціями.

Під час заходу будуть оголошені законодавчі ініціативи, які в рамках Меморандуму, спільно формуватимуться Українським союзом промисловців та підприємців та партією «Відродження».

Участь у заході візьмуть президент УСПП, голова Антикризової ради громадських організацій Анатолій Кінах і голова партії «Відродження» Віктор Бондар.

Початок заходу о 14:00

Адреса: вул. Хрещатик, 34, конференц-зал, 3 пов.

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