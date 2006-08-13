Ахметов розповів, де саме він збирається придбати готелі

Президент компанії “Систем кепітал менеджмент” Ринат АХМЕТОВ спростовує чутки про наміри СКМ придбати ряд готелів в Харкові і Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час святкування 70-річчя футбольного клубу «Шахтар».

«Я прочитав там - Харків, Одеса. Це неправда. На цю хвилину таких планів немає», - сказав Р.АХМЕТОВ, зазначивши при цьому, що компанія вже придбала або має намір придбати готелі в Києві.

Разом із тим, відповідаючи на запитання з приводу його причетності до володіння активами готельної мережі «Rіхоs», Р.АХМЕТОВ зазначив: «Я не маю до цього жодного відношення і ніколи не мав. Візьміть, подивіться структуру СКМ, там написано якими активами володіє АХМЕТОВ».

31 липня газета «Дело» написала, що «Р.АХМЕТОВ побудує в Україні три нових 5-зіркових готелі». За даними газети, турецька готельна мережа Rіхоs, яка належить бізнесмену, розпочала переговори про будівництво готелів у Києві, Харкові і Одесі.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (м. Донецьк) - створена в 2000 р., є найбільшою управляючою компанією України, володіє і управляє активами в металургійних, машинобудівних, енергетичних, вугільних, телекомунікаційних, банківських, страхових, медіа й інших галузях і сферах економіки. На даний час СКМ володіє контрольними пакетами акцій більш як 90 підприємств (включаючи опосередковане володіння).

90% акцій донецького ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" належить Р.АХМЕТОВУ.