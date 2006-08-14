Двоє українців постраждали під час падіння автомобіля з мосту в Угорщині

Сьогодні у м.Ніредьгаза (Угорська Республіка) з мосту впав автомобіль, в якому знаходилося троє громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє громадян України отримали поранення середньої тяжкості і на цей час перебувають у лікарні. Водій автомашини отримав необхідну медичну допомогу і дає свідчення поліції.

Справа перебуває на контролі в Генеральному консульстві України в Ніредьгазі та в Департаменті консульської служби МЗС України.