Двоє українців постраждали під час падіння автомобіля з мосту в Угорщині
20:01, 14 серпня 2006Разное
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Водій дає свідчення поліції
Сьогодні у м.Ніредьгаза (Угорська Республіка) з мосту впав автомобіль, в якому знаходилося троє громадян України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє громадян України отримали поранення середньої тяжкості і на цей час перебувають у лікарні. Водій автомашини отримав необхідну медичну допомогу і дає свідчення поліції.
Справа перебуває на контролі в Генеральному консульстві України в Ніредьгазі та в Департаменті консульської служби МЗС України.
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