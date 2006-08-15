Люди Януковича позаздрили лаврам Лазаренка?

Народний депутат України, радник прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і його колишній прес-секретар Ганна ГЕРМАН написала книжку про В.ЯНУКОВИЧА. Робоча назва - «Залізний господар».

Про це Г.ГЕРМАН розповіла в інтерв`ю «Главреду».

За її словами, рукопис вже готовий. «Я вирішила присвятити 10 днів відпустки останньому коригуванню, хочу ще раз перечитати написане впродовж двох років, добитися, щоб все уляглося, дописати завершальну частину – про повернення Віктора Федоровича у владу, можливо, згладити деякі дуже гострі оцінки», - говорить Г.ГЕРМАН.

За словами Г.ГЕРМАН, на написання книжки її надихнула сама особа Віктора ЯНУКОВИЧА: «Із самого початку я на інтуїтивному рівні відчула, що це могутній характер, що він залишить свій слід в історії, і що цей слід не сприйматиметься однозначно. Я намагалася зрозуміти, чому він саме такий, який є. Це спроба побачити все з іншого боку – не так, як ЯНУКОВИЧА сприймали на Майдані. Мені здається, суспільству це буде цікаво».

Г.ГЕРМАН розповіла, що «книга була завершена ще перед парламентськими виборами. Але я вирішила, з одного боку, почекати їх результатів, а з іншого – дочекатися останніх подій, пов`язаних із формуванням коаліції та уряду. Впродовж двох років я вірила, що все закінчиться так, як закінчилося – Україною керуватимуть два Віктори. Зараз я одержала моральну сатисфакцію».

Кажучи про те, як називатиметься книжка, Г.ГЕРМАН сказала, що на даний момент існує варіант «Залізний господар», але, можливо, буде нова назва.

Вона розповіла, що «писала книгу про долю людини, про те, як його сприймає оточення. Хоча можу сказати, що за минулі півтора роки люди глибше пізнали особу ЯНУКОВИЧА».

За словами Г.ГЕРМАН, при написанні книги вона не консультувалася ні з В.ЯНУКОВИЧЕМ, ні з представниками його оточення: «…це мої особисті враження, може, не дуже об`єктивні. Але це спроба погляду «з того боку».

Книгу, написану в жанрі документальної повісті, Г.ГЕРМАН збирається видати за власні кошти – за депутатську зарплату. «Мої проекти ніхто не фінансує. Я не хочу стати залежною від тих людей, які дають гроші», - сказала Г.ГЕРМАН.

За її словами, двох її депутатських зарплат вистачить на те, щоб випустити десь дві тисячі примірників. Книга повинна вийти вже цієї осені.